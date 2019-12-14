Жители Сестрорецка и Белоострова удивляются странностям в розетках и обрывают телефоны аварийной службы

Жители Курортного района Петербурга мучаются с низким напряжением в электросети днём 14 декабря. В соцсетях пользователи из Сестрорецка и Белоострова делятся впечатлениями от причудливой работы бытовой техники. У одних чайник работает, а холодильник – нет, другие остались без субботней телепрограммы и компьютера. В аварийке посоветовали ничего не включать.

В пресс-службе «Ленэнерго» проблему признали. «Специалисты "Россети Ленэнерго" ведут восстановительные работы в районе п. Белоостров в Курортном районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании смежной сетевой организации. Около 13:15 на линии 110 кВ "Россети Ленэнерго" зафиксировано снижение напряжения, поступающего потребителям», – ответила представитель организации.

В «Ленэнерго» пообещали вернуть нормальное электроснабжение в Курортный район в ближайшее время. Тем временем в соцсетях множатся слухи о хлопке и возгорании на подстанции в Белоострове. В ресурсоснабжающей компании информацию не подтверждают. По словам пресс-службы, обсуждаемый объект является смежным и им не принадлежит.



