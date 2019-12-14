«Загитова не умеет врать. Она уже не вернется»

Алина Загитова официально не завершила, а только приостановила карьеру. Но есть ощущение, что больше мы ее не увидим на крупных соревнованиях в качестве фигуристки. Когда у тебя уже все есть – титулы, слава и деньги, – сложно заставить себя продолжать прыгать.

Алина Загитова// Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Алина Загитова, чемпионка мира и Олимпиады, накануне в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. По словам спортсменки, она хотела сделать это еще после Олимпиады в Пхенчхане, но тогда ее от этого решения отговорила тренер Этери Тутберидзе. Однако последние провалы убедили Загитову, что момент настал.

По сути, на топовом уровне Загитова провела всего один сезон – 2017–2018 гг. Он же был для нее дебютным на взрослом уровне. Она успела выиграть все: чемпионат Европы, мира и Олимпиаду. До сих пор все вспоминают разочарование ее предшественницы, Евгении Медведевой, которая лидировала в мире предыдущие два года. По словам на тот момент их общего тренера Этери Тутберидзе, сразу после финала Медведева в сердцах бросила ей: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?»

Загитовой повезло подойти к Олимпиаде в идеальном возрасте. С Медведевой уже начинали происходить естественные для женщины изменения, а Алина оставалась идеально сложенной для трудных прыжков и других элементов. Насколько короткое чемпионское окно у девочек в современном фигурном катании, можно судить по тому, что уже в следующем своем сезоне Алина провалила практически все крупные международного соревнования. В финал Гран-при она отобралась еще довольно легко, но уже в самом главном соревновании в декабре допустила пару помарок и проиграла японке Рике Кихире. Казалось бы, второе место – с кем не бывает. Но с тех пор ее результаты пошли стремительно вниз. Через пару недель на чемпионате России она стала уже пятой. Все три призовых места сенсационно заняли юниорки – Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. В какой-то степени тот турнир можно считать началом новой, не менее короткой, эры в фигурном катании.

На чемпионате Европы Загитова заняла второе место, уступив золото петербурженке Софье Самодуровой. Последним на сегодняшний день успехом для неё стал чемпионат мира, который она выиграла, став первой российской фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. По данным журнала Forbes, доходы Загитовой в 2018 году (в основном благодаря рекламным контрактам) составили 800 тысяч долларов.





«У меня сейчас все есть в жизни. А должно чего-то не хватать», – объясняла Загитова вчера свой временный, как она утверждает, уход.

Кажется, окончательно она поняла перспективы в финале Гран-при, который провалила. Это была катастрофа, ее худшее выступление в карьере: падение с двойного акселя и много, ужасно много для олимпийской чемпионки ошибок. Итог – последнее, шестое место.

По словам само Загитовой, она хотела уйти еще после Олимпиады, но тренерам удалось ее уговорить.

– Это решение не пришло случайно, – заявила в том же эфире Первого канала Этери Тутберидзе. – Алина порядка полутора лет озвучивала это решение, и оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки в мире, были сложными.

– Мы всей школой уговаривали её ехать на чемпионат мира в Японию, а она не хотела. – говорил директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью ТАССу. – В итоге Алина поехала и выиграла его. Затем уговаривали поехать на финал Гран-при, но она совсем еще девчонка, учится в 11-м классе, на ней лежит большая нагрузка, у неё семья. Ей резко пришлось быть взрослой, я бы так сказал, и это не каждый выдержит.

Бывший член сборной команды России по конькобежному спорту и журналист Сергей Лисин предположил, с чем могут быть связаны сомнения Загитовой о продолжении карьеры.





«Требования, которые предъявляются к организму девочек …, настолько противоестественны, что это сказывается на всем сразу, и на физиологии, и на нервно-гуморальной регуляции и на психике. А самое страшное, что люди, живущие в этих видах, настолько привыкли к таким вещам, что в большинстве своем воспринимают их как норму», – написал Лисин в своем телеграм-канале «Голый спорт».

Скорее всего, Загитова уже не вернется в спорт. По одной из версий, формулировка «приостановка» карьеры связана с рекламными обязательствами. Якобы ее контракты с компаниями Shiseido и Puma прописаны так, что спонсоры могут отказаться от обязательств в случае завершения карьеры спортсмена. Кроме того, пока она официально остается действующей спортсменкой, процент от этих контрактов имеют Федерация фигурного катания и её тренеры.

– Алина пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, – прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены, – объяснила ТАСС Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. – Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы её услышали. Конечно, она не вернется, я так думаю.

Наверняка, глядя на выступления Щербаковой, Трусовой и Косторной, сама Загитова всё понимает. Она уже никогда не сможет прыгать как юные соперницы по льду. Алина отчасти подтверждает эту мысль, говоря, что четверные нужно было разучивать в юношеском возрасте, а сейчас уже поздно. Но она слушала взрослых и продолжала мучиться. Теперь олимпийская чемпионка доросла до того момента, когда сама смогла принимать решение. Пусть с небольшим опозданием, но она это сделала.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»