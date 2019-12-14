В Ленобласти ищут «Камри» и четыре миллиона. Нервничает без них житель деревни Пески

Несколькими ударами водитель серебристой «Камри» оставил без денег мужчину в промзоне Ломоносовского района Ленобласти. Он прыгнул в машину и теперь заметен только быстрой точкой на камерах наблюдения.

Как сообщает 14 декабря 47News, последний раз серебристую «Камри» видели на участке КАД накануне, машина с областными номерами двигалась от Таллинского шоссе к Пулковскому. Поводом для изучения записей с камер стало заявление жителя деревни Пески. Он утверждает, что водитель этого автомобиля напал на него, избил и из сумки вытащил 4 млн рублей.



