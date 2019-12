Черновик песни Элтона Джона продали за 15 млн. Музыку к ней он написал за десять минут

Рукописный вариант песни Your Song Элтона Джона был продан на аукционе за 240 тысяч долларов, или около 15 млн рублей. Она была записана 50 лет назад.

Как сообщает 14 декабря РБК, текст песни написал Берни Топин, а продавала его бывшая супруга автора Максин Фибельман. Музыку к Your Song утверждал сам Джон, он ее написал за десять минут. Композиция вышла в 1970 году и заняла седьмое место в британских чартах.

На аукционе в Британии также были проданы рукописи: к песням Bennie And The Jets, ее продали примерно за 90 тысяч долларов, и The Border Song, эта бумага ушла за 32 тысячи.