«Ваш труд виден даже из космоса». Космонавты на МКС поздравили петербургских депутатов с юбилее

Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, которые находятся на Международной космической станции (МКС), записали видеопоздравление к двадцатипятилетию петербургского Законодательного собрания.

Ролик продемонстрировали в здании Мариинского дворца во время торжественного заседания 14 декабря, передает корреспондент «Фонтанки». «С особым чувством приветствуем спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Ваш, Валентина Ивановна, созидательный труд на благо России настолько масштабен, что без труда виден даже из космоса», — заявили космонавты. Они пообещали: «Пролетая над другими странами, мы обязательно передадим всем землянам мощный космический сигнал о том, что парламент Петербурга — лучший во всем мировом и космическом пространстве».

Александр Скворцов и Олег Скрипочка отметили, что спикер петербургского Заксобрания, многие депутаты и сотрудники аппарата проходили службу в космических войсках России. Это правда: Вячеслав Макаров в прошлом преподавал в Военно-Космической академии имени Можайского. Впоследствии многие его сослуживцы и коллеги по академии оказались депутатами или сотрудниками аппарата парламента.

В Мариинском дворце, здании городского Заксобрания, проходит праздничная церемония — на ней присутствуют, в частности, губернатор Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и его заместитель Любовь Совершаева. С трибуны с поздравительным словом выступил также настоятель Смольного собора Пётр Мухин. Он вручил Вячеславу Макарову икону с изображением Николая Чудотворца.



