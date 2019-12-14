Министр просвещения: В каждой четвертой российской школе детям запретили мобильные телефоны. Учителей это тоже касается

В Ингушетии, Северной Осетии и Белгородской области школьников вынудили полностью отказаться от использования на уроках мобильных телефонов. В целом по стране к рекомендациям прислушалась каждая четвертая школа. Петербурга и Москвы в министерском списке нет.

Об этом «Российской газете» 14 декабря рассказала министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, подобные рекомендации в российские школы разослали из Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения. В трех регионах прислушались повсеместно, больше шестидесяти процентов показывают школы Марий Эл, Удмуртии, Кемерово, Свердловской области. Больше пятидесяти – в Магадане, Перми, Курганской области. Васильева также назвала Камчатку, там этот показатель – 37,5 процентов.

Всего в списки отлученных от смартфонов попали ученики из 10 628 школ. «Три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения. Наверное, это правильная история, потому что так ты показываешь пример детям», – добавила министр.



