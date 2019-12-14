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Происшествия
14.12.2019 14:30
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«Я не думал о себе, я думал только о ребёнке». Участковый из Рыбацкого рисковал жизнью, спасая двухлетнюю девочку

Сотрудник 45-го отдела полиции по Невскому району рассказал «Фонтанке», как едва не погиб от рук невменяемой матери двоих детей.

«Я не думал о себе, я думал только о ребёнке». Участковый из Рыбацкого рисковал жизнью, спасая двухлетнюю девочку

Наиль Исламов//Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

28-летний Наиль Исламов едва не погиб, спасая двухлетнюю малышку, мать которой пыталась выпустить дочь «полетать» в Невском районе Петербурга. Участковый уполномоченный 45-го отдела полиции рассказал «Фонтанке», что ранним утром 14 декабря руководствовался скорее отцовскими инстинктами, а не знанием физики. 

Слушая историю Наиля, невозможно не поверить в судьбу. Перед происшествием в Рыбацком, по пути на работу, он попал в аварию. Своя машина стояла в ремонте, поэтому участковый решил использовать каршеринг. На КАД арендованный автомобиль врезался в идущий впереди. К счастью, обошлось без травм, а вот объяснительную начальству пришлось писать.  

Рассказывая об утре субботы, сотрудник полиции, ставший героем, заметно волнуется, хотя отмечает: «В экстренных ситуациях я никогда не теряюсь». 

Сигнал о невменяемой женщине, высунувшейся из окна с ребёнком на Караваевской, поступил на пульт полиции около семи утра. «Когда я приехал на место происшествия, сотрудники МЧС и патрульно-постовой службы уже были там. Спасатели раскладывали батут, женщина бросала вниз вещи, на руках у неё был маленький ребёнок», – вспоминает Наиль, голос его в разговоре с «Фонтанкой» дрожит от эмоционального накала. 


ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

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В какой-то момент женщина выставила девочку за окно на вытянутых руках. 

«Она вытащила его наружу и крикнула: "Мои дети – ангелы. Они попадут в рай!" Я бросился под окно. В тот момент я понимал, что если ребёнок упадёт, то я могу его не поймать, что могу получить серьёзную травму. Но у меня была лишь одна цель – спасти его жизнь и по возможности смягчить падение», – рассказывает полицейский. 

Наиль Исламов отметил, что в тот момент думал только о ребенке, ведь он сам отец маленького Рината.  

«Через некоторое время она втащила дочь обратно в квартиру и в этот же момент скинула вниз полную пятилитровую канистру, которая чудом прошла по касательной и задела мои волосы. Ударившись об землю, ёмкость разлетелась на куски».   

К этому времени спасатели надули батут и поставили его под открытым окном на пятом этаже, Исламов скомандовал бежать в квартиру. 

«Я сказал им: "Быстро пилите, не щадите дверь!" Они спилили петли, отогнули, я пролез. Вторую дверь выбил ногой и побежал на кухню, где она стояла у окна с ребенком в руках. Я не смог сдержать эмоций и накричал на неё. Потом отобрал девочку и отдал её девушке, сотруднице ППСП. После этого я уже применил приемы борьбы и задержал мать. На вид ей было лет 30, и она явно была не в себе. Она с сожалением сказала: "Вы бы могли увидеть, как мои дети могут прыгнуть вниз с пятого этажа, а потом встать и пойти". То есть она бы их реально скинула… Девочка кричала и плакала, 12-летний сын тоже был в шоке».     


Наиль Исламов пришёл в органы в 2016 году, служит в отделе полиции №45 по Невскому районе и уже не раз отмечался руководством. Весь прошлый год участковый с полной отдачей ловил закладчиков, коих в Невском районе достаточно. А один раз ему даже пришлось сразиться с лосем, который пробрался на территорию Троицкого логопарка.Тогда Наиль стрелял в воздух, чтобы прогнать агрессивное животное,  собиравшееся напасть на людей. 

Наиль рассказал «Фонтанке», что любит свою работу, но из-за огромной загруженности участковых он почти не видится с семьёй. Супруга участкового от новости, что их маленький Ринатик мог остаться без папы, до сих пор пребывает в шоке. 

Сегодня Наиль нарасхват. С самого утра телеканалы берут у него интервью, во время разговора с «Фонтанкой» позвонили корреспонденты Первого, отчего сотрудник полиции снова разволновался. Сказал: «В парикмахерскую хочу сходить, после ночи лохматый, а Первый канал – это уровень, понимаете».

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»

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