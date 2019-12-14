«Отличная иллюстрация». Стрит-арт группы «Явь» с академиком Сахаровым закрасили через несколько часов после появления

Призыв академика Сахарова дать людям интеллектуальную свободу недолго украшал двор дома 83 на набережной Обводного канала в Петербурге. Граффити, приуроченное к 30-летию смерти ученого и правозащитника, не продержалось и до утра.

Изображение, которое появилось в «глухом дворе» ночью 14 декабря, сопровождала цитата: «Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков».

Придя во двор утром, чтобы запечатлеть свое творение при свете дня, участники арт-группы увидели, что оно закрашено. Скорость удивила уличных художников, тем более что работа, по их словам, не просматривалась с улицы. Граффити на соседних стенах остались нетронутыми.

«Мы посчитали важным сделать работу к юбилею смерти Андрея Сахарова, потому что за 30 лет ничего особо не поменялось. Его слова были актуальны в 1989-м, актуальны они и в 2019-м. Моментальное уничтожение нашей работы в глухом дворе – это отличная иллюстрация», – прокомментировали уличные художники.



