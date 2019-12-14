Почти 90% отечественных фильмов с госбюджетом провалились в прокате

Из 68 российских кинолент, снятых и вышедших в прокат за бюджетный счет в 2019 году, только восемь оказались прибыльными.

Итоги киногода 14 декабря подводит РБК. Журналисты на основе данных из Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) подсчитали, что коммерчески успешным оказался только каждый десятый субсидированный фильм. Больше всего принесла картина «Т-34», ее создатели заработали 2,3 млрд рублей, это третье место относительно сборов со всех фильмов, которые показывали в российских кинотеатрах. На производство ленты было потрачено 443,8 млн руб., еще 120 млн она получила безвозмездно от Фонда кино.

В список успешных также вошли: «Бабушка легкого поведения-2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведемся», «Верность» и «Балканский рубеж».

Наибольший провал ждал фильм «Тайна печати дракона». На него потратили 2,3 млрд, 90 млн из которых принадлежали Фонду кино. Заработали создатели 333,5 млн рублей.





Всего за год было снято 168 фильмов, но прибыль тех, кто бюджетных денег не получал, подсчитать невозможно. Годом ранее в прокат вышли 140 российских кинолент, 54 из них с субсидиями. Окупилась каждая шестая.

По словам аналитиков, в целом такая ситуация нормальна и для Голливуда, однако там прибыль и убытки – это один кошелек, и за счет одной успешной картины можно покрыть расходы на остальные.