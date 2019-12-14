Петербург снова не в рамках климата. Вместо мороза дождь и мокрый снег

Ленинградская область и Петербург все выходные проведут в передней части циклона с Атлантики. Он теплый, но мокрый.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Об очередной декабрьской аномалии сообщают Гидрометцентр и синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Не укладывающаяся в привычное для середины декабря погода сулит горожанам 14 декабря до +4, с осадками и ветром до 10 метров в секунду. Подобное будет и в воскресенье, 15-го числа.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Аномалия, впрочем, масштабна и накрыла всю европейскую часть России. Больше всего синоптики хмурят брови, глядя на термометры в Ненецком автономном округе и Коми. Вместо нормальных для этого времени года в регионах тридцатиградусных морозов местами там около ноля.



