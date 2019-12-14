Боярский опубликовал архивное фото с Андреем Мироновым. Они вместе летали на чемпионат мира по футболу в Мексику

Актёр Михаил Боярский поделился архивным кадром, где он запечатлен рядом с Андреем Мироновым и поэтом-пародистом Александром Ивановым.

Фотографию Боярский выложил на своей странице в Instagram 14 декабря. «1986 год. Поездка на чемпионат мира по футболу в Мексику с Андреем Мироновым и Александром Ивановым», – оставил он комментарий под постом.

Кадр был сделан за год до смерти Андрея Миронова: в августе 1987 года актер скончался в Риге.

В 1986 году Мексика приняла 13-й чемпионат мира по футболу. За кубок мира сразились 24 сборные. Победителем стала Аргентина. В четвертьфинале с Англией Диего Марадона забил гол рукой, но судья это не заметил.



