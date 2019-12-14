UFC назвала дату и место боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Официально анонсирован поединок российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона организации Тони Фергюсона. Спортсмены встретятся весной.

Как сообщили организаторы, поединок состоится в Бруклине 18 апреля 2020 года на номерном турнире организации UFC 249.

Хабиб Нурмагомедов выиграл все 28 побед в своей карьере, из них 12 он провел в UFC. В последнем поединке россиянин победил удушающим приемом Дастина Порье.

На счету Фергюсона 25 побед и 3 поражения. На текущий момент у него серия из 12 побед подряд. В последнем поединке Фергюсон техническим нокаутом победил Дональда Серроне. Для UFC это уже пятая попытка организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона.



