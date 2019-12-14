Водитель не удержался на трассе под Петербургом. По пути на птицефабрику машина оказалась в кювете и загорелась

Автомобиль с 44-летним мужчиной за рулем оказался в канаве неподалеку от Русско-Высоцкой птицефабрики накануне ночью. Машина сгорела, водитель не выжил.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, в канаве водитель оказался около полуночи накануне, 13 декабря. Он не удержался на втором километре дороги в Ломоносовском районе Ленобласти, которая ведет на территорию птицефабрики. Его «Субару» занесло так, что он оказался в канаве на противоположной стороне трассы. После столкновения машина загорелась. Спасти мужчину не удалось, он умер до приезда медиков.



