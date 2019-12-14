Петербуржец решил подработать курьером, но оказался в наручниках и без 100 тысяч

Безработный житель Петербурга стал жертвой грабителей, отыскав себе курьерскую подработку через крупный сервис бесплатных объявлений. Его попросили привезти папку с документами, но это была ловушка.

По информации «Фонтанки», 20-летний начинающий курьер обратился в полицию поздним вечером 13 декабря. Он рассказал, что нашёл работу на Avito и должен был доставить зелёную папку от мусорного контейнера на улице Маринеско до ТЦ «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе. Наниматель представился Олегом, в торговом центре курьера встречал уже не он, а некий Артём с товарищем.

После передачи папки, молодого человека пригласили на парковку, чтобы расплатиться. Как только он сел в чёрный автомобиль, на нём застегнули наручники, а машина тронулась с места. Сперва у жертвы вытащили 15 тысяч рублей, затем мобильный телефон, с помощью которого через мобильный банк вывели с карт 90 тысяч. Ограбленного курьера высадили на Ленинском проспекте.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Обидчики разыскиваются.



