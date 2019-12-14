«Ты идиот клинический». Учитель года матом прокомментировал дискуссию учеников с депутатом

Встреча учеников школы №1 города Шахты Ростовской области с депутатом местного заксобрания Екатериной Стенякиной закончилась скандалом. Как сообщает издание «Блокнот», учитель Алексей Желтов обрушился с нецензурной бранью на 11-классника Даниила, который заявил представительнице «Единой России», что намерен вступить в ряды КПРФ.

Учитель не оценил чувство юмора школьника, который не постеснялся отметить, что с депутатом он «по разные стороны баррикад». «Ты <...> идиот клинический! Этот человек (депутат Стенякина, прим. ред.) помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал ... нести: "Мы с Вами идеологические враги"», – говорит он на записи, сделанной одноклассницей Даниила. «Или ты, <...> тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем», – резюмировал педагог и предрек свою судьбу.

При этом сама депутат Стенякина не сочла себя оскорбленной. На своей странице в Facebook она рассказала, что встреча произвела на нее приятное впечатление. «Я сама заметила значок у Даниила на пиджаке и спросила: что он значит? Даниил ответил, что планирует вступить в КПРФ. Абсолютно искренне и честно ответил. И да, я похвалила его при всех за его позицию, что он не боится ее озвучивать. Даниил пошутил про "разные стороны баррикад", я пошутила в ответ», – написала она.

Директор школы сообщила, что сейчас проводится служебное расследование, а Желтов, ставшим учителем года-2018, от руководства классом отстранен. При этом, по данным «Блокнота», и Даниил, и сделавшая запись ругани учителя одноклассница стали предметом насмешек со стороны других учеников.



