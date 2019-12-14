Поклонники Макса Коржа не доехали из Перми в Екатеринбург. Автобус с фанатами упал в канаву

В аварии между Пермью и Екатеринбургом пострадали 14 человек. Автобус, который съехал в кювет, перевозил поклонников музыканта Макса Коржа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Свердловской области. Автобус, в котором находились 54 человека, съехал с трассы утром 14 декабря. Все пострадавшие получили помощь врачей на месте, в больницу поклонники творчества Макса Коржа ехать не захотели. Отмечается, что фанаты возвращались в Екатеринбург. За рулем был водитель с девятилетним стажем. Концерт прошел накануне вечером.



