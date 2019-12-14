Участковый из Рыбацкого спас малыша от невменяемой матери. Она пыталась выбросить ребёнка из окна

Двухлетнего ребёнка от обезумевшей матери спас участковый в Невском районе Петербурга утром 14 декабря. Полиция купировала истерику женщины и отправила ее в больницу.

Фото с места событий появились в соцсетях. На них обычный дом на Караваевской улице в спальном районе Северной столицы, под окнами – хлам в виде коробок, записных книжек и других личных вещей. Тут же полиция. Комментаторы предложили немало забавных вариантов развития событий, но реальность оказалась совсем не смешной.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что 14 декабря около 7 утра в полицию поступило сообщение о невменяемой женщине на Караваевской, 41, которая из окна пятого этажа вышвыривает вещи, держа при этом на руках маленького ребёнка. На место тут же прибыли экстренные службы и участковый, который ринулся под окна, чтобы, если что, смягчить падение малыша, пока спасатели натягивали тент.





Когда страховка была установлена, 28-летний Наиль Исламов вместе с сотрудниками МЧС смог попасть в квартиру, где забрал двухлетнюю девочку из рук матери. Помимо них в доме находился ещё один ребёнок, 12 лет. Сейчас дети в больнице, их здоровью ничего не угрожает. Женщина, с которой случилась истерика, была передана бригаде медиков.