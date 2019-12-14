Пятеро устроили пальбу на Софийской овощебазе. Конфликт закончился на двенадцатом выстреле

Полиция возбудила уголовное дело после вечерней стрельбы во Фрунзенском районе Петербурга. За пистолеты схватились южане на Софийской овощебазе.

Как сообщает 14 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о выстрелах на Софийской, 60, поступил от охраны около пяти часов вечера. Звонивший рассказал, что на территории базы конфликтуют пятеро. Наряды полиции прибыли через 15 минут, но на месте нашли только 12 гильз от 9-мм патронов рядом с «Ниссаном Тиана» и «Фольксвагеном Поло».

Опросив охранника ДЦ «Норд», на парковке которого и произошёл конфликт, и просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что около 17.14 пятеро неизвестных вышли из вышеназванных легковых, повздорили и начали палить из травматических пистолетов. После этого они разбежались по сторонам, бросив машины.

По данным «Фонтанки», «Ниссан» принадлежит жителю Ленобласти, который пояснил, что давал машину своему не зарегистрированному 32-летнему знакомому из Азербайджана. Тем не менее в отношении хозяина полиция составила протокол о мелком хулиганстве. Второй автомобиль числится за фирмой «Базис», зарегистрированной в Сестрорецке.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.



