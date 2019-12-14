В Тюмени после пожара в наркодиспансере умер пациент. Медсестра в тяжелом состоянии

Двенадцать человек пострадали и один погиб после ночного пожара в наркологической клинике в Тюмени. Причиной, вероятнее всего, стала сигарета.

Подробности пожара со ссылкой на областной департамент здравоохранения сообщает 14 декабря ТАСС. Огонь задымил на втором этаже небольшого здания около часа ночи по местному времени, вскоре были эвакуированы больше сотни пациентов. Одного из них спасти не удалось, он умер на месте. Еще 12 человек были доставлены в больницы, в основном с признаками отравления дымом. Состояние здоровья большинства опасений не вызывает, часть уже вернулась в диспансер. Серьезнее всего пострадала медсестра, в департаменте сообщают, что она пыталась помочь пациентам и надышалась ядовитым дымом. По предварительной информации, пожар начался из-за тлеющего окурка. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В настоящее время учреждение продолжает работу.



