12-летнему Владику требуется операция, чтобы снова встать на ноги

Владик до недавнего времени самостоятельно ходил в школу, увлекался спортом, несмотря на ДЦП. Это стало возможным после операций. Но со временем нагрузка на суставы увеличилась, состояние ухудшилось, и сейчас мальчик передвигается в инвалидной коляске. Ему вновь нужна операция, но она платная.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Владик Москалев, 12 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется операция. Не хватает 345 481 руб.

«Раньше сын ходил в школу, но сейчас перешел на домашнее обучение. До школы теперь ему не дойти. Очень болят колени. Ноги полностью не сгибаются и не разгибаются, искривились стопы.

Когда Владику было пять лет, ему сделали две операции в Центре имени Г.А. Альбрехта, тогда мальчика удалось поставить на ноги. Он начал сам ходить и даже увлекся спортом – хоккеем на санях. Но с возрастом нагрузка на суставы увеличилась, состояние сына ухудшилось. Произошло смещение головки бедренной кости, образовались контрактуры в тазобедренных и коленных суставах, искривился позвоночник. Сначала Владик ходил на полусогнутых ногах, а потом и вовсе пересел в инвалидную коляску. Теперь сыну необходима операция.

Врачи Центра имени Г.А. Альбрехта могут помочь, но лечение будет платным, так как эта операция не относится к высокотехнологичной помощи. Нам предлагают лечиться в других клиниках за счет средств ОМС. Но ведь именно в этой больнице сына однажды уже поставили на ноги, и я боюсь её менять на другую. Пожалуйста, помогите собрать средства на операцию.

У Влада есть сестра Вероника, они двойняшки, и на двоих – одна болезнь. Все средства мы с мужем тратим на реабилитацию детей, живём на социальные пособия. Прошу, помогите! Елена Москалева, Санкт-Петербург».

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«Со временем состояние суставов ребёнка будет ухудшаться. Чтобы Влад снова смог ходить без боли, необходима операция. Мы проведем сухожильно-мышечную пластику обеих ног. После этого потребуется курс восстановительного лечения. Прогноз благоприятный».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».