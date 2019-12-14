Водитель «Лады» попал в больницу едва отъехав от дома. На Планерной он не разминулся со «Шкодой»

В тяжелом состоянии в больницу после аварии в Приморском районе Петербурга был доставлен водитель ночью 14 декабря. Перед ним не успела остановиться «Шкода».

Как сообщает региональное управление ГИБДД, вызов к 51 дому по Планерной улице поступил в районе трех часов ночи. Водитель «Лады» 43 лет выезжал со двора, вероятно, не глядя повернул руль, после чего услышал треск и почувствовал удар. Вся левая сторона машины оказалась помята, «Шкода» также осталась с искореженным капотом.

Пострадавшего увезли с тяжелыми травмами, сработавшие подушки безопасности в «Ладе» его от госпитализации не спасли. 23-летний молодой человек за рулем второго автомобиля остался цел.



