СБУ: Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить спасатели

Руководители управления Госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния сгоревшего колледжа, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

СБУ изымает материалы, которые подтверждают причастность к противоправной деятельности должностных лиц Госслужбы по ЧС.

Пожар начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном, как доходный дом Асвадурова. В нем располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Источник огня находился в помещениях колледжа на третьем этаже. Причина произошедшего официально не названа, начато досудебное расследование, установлены два подозреваемых. В результате трагедии погибли 16 человек.



