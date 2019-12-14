"Попытки были". Песков признал разговоры на повышенных тонах "нормандской четверки"

Попытки перехода беседы на повышенных тонах в ходе "нормандского" саммита в Париже 9 декабря были, но разговор был рабочим, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай", заявил, что разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения.

Руденко добавил, что разговор был «откровенным» и «жестким», так как все участники переговоров имели «совершенно разные базовые подходы к проблеме». В частности, он упомянул о желании президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения, тогда как Россия призывала их оставить в прежнем виде. Итоговое коммюнике саммита подтвердила приверженность всех дидеров к выполнению Минских соглашений.



