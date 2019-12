SpaceX провела огневые испытания Falcon-9, уже дважды летавшей на МКС

Компания миллиардера Илона МаскаSpaceX провела в пятницу успешные огневые испытания ракеты-носителя, уже дважды использовавшейся для вывода полезной нагрузки на орбиту. Об этом она сообщила в Twitter.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting December 16 for launch of JCSAT-18/Kacific1 from Pad 40 in Florida

