SpaceX провела огневые испытания Falcon-9, уже дважды летавшей на МКС

Компания миллиардера Илона МаскаSpaceX провела в пятницу успешные огневые испытания ракеты-носителя, уже дважды использовавшейся для вывода полезной нагрузки на орбиту. Об этом она сообщила в Twitter.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting December 16 for launch of JCSAT-18/Kacific1 from Pad 40 in Florida — SpaceX (@SpaceX) 13 декабря 2019 г.

"Завершены огневые испытания ракеты-носителя Falcon-9 в рамках подготовки к намеченному на 16 декабря выводу на орбиту спутника связи JCSAT-18/Kacific1, – указывается в сообщении. – Запуск будет осуществлен с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида)".

Ранее эта ракета-носитель использовалась в мае и июле нынешнего года для запуска к Международной космической станции грузовых кораблей Dragon.



