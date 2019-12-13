Тренер объяснила решение Загитовой временно оставить соревнования

Тренер фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила, почему решила приостановить спортивную карьеру.

По словам Тутберидзе, это не случайно. «Она просила летом, чтобы ей дали паузу, чтобы снова захотеть соревноваться», — рассказала она, добавив, что последние полтора года на соревнованиях были для спортсменки сложными.

Тренер выразила надежду, что Загитова, несмотря на свое решение, вернется в спорт. «Ей надо прийти самой и сказать: я снова хочу соревноваться, я хочу побеждать», — отметила Тутберидзе.

Ранее 13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что она останется с составе сборной.



