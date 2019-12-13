«Жил бы он и жил». Журналист Андрей Караулов обвинил в смерти Лужкова врачей

Российский журналист Андрей Караулов обвинил врачей в смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. О своих догадках он рассказал в Facebook 13 декабря.

«Во время операции хирург задел сосуд. Он лопнул. Так просто… И вот она, смерть. И почему-то закрадывается мысль, что если бы не операция на скорую руку, что если бы не те врачи, которые не знали анамнез Лужкова… Жил бы он и жил», — написал он.

Караулов также рассказал, что недавнее обследование Лужкова выявило 70% изношенность его сердца. Потребовалась установка дополнительных коронарных стентов, но в Вене, где ему ранее делали подобную операцию, ответили отказом из-за большого наплыва пациентов. В тот момент выбор пал на клинику в Мюнхене.

Бывший столичный градоначальник умер на 84-м году в мюнхенской клинике из-за осложнений после прохождения плановой операции на сердце. Отпевал Лужкова патриарх Кирилл, проститься лично приехал Путин.



