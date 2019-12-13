Загитова остается в составе сборной России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В пятницу Загитова в эфире Первого канала заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, однако продолжит тренировки.

"Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной сборной России", – сказал Горшков.



