ВАДА объяснило, почему Россия не потеряет футбольный чемпионат Европы из-за санкций

Россия не потеряет право на проведение в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Европы 2020 года по футболу, несмотря на отстранение от международных соревнований. Как сообщает Associated Press со ссылкой на главу комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатана Тейлора, это связано с общим подходом ко видам спорта.

"Я просто не принимаю мысль о том, что это решение мягкое. Мы остановились на крупных мероприятиях вроде чемпионатов мира, и никто не мог ожидать такого решения, но сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы – это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта", – заявил Тейлор.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Петербурге пройдут три матча группового этапа (Россия – Бельгия, Россия – Финляндия и Финляндия – Бельгия) и один из четвертьфиналов.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.



