ВВС Ливийской национальной армии разбомбила аэродром сил столичного правительства

Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла ерию ударов по позициям сил Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа к востоку от Триполи. Об этом сообщил ТАСС со ссыкой на телеканал Al Arabiya.

В частности, бомбардировке подверглось летное училище, расположенное в городе Мисурата в 200 км от столицы. Как утверждает командование ВС, именно с его территории был запущен турецкий беспилотный летальный аппарат Bayraktar TB2, который днем был сбит хафтаровцами в районе боевых действий в Триполи. Налетам подверглись и другие цели противника.

Беспилотник был уничтожен отрядами ЛНА в южном предместье столицы Айн-Заре, где армия продолжает наступление.



