Происшествия
ВВС Ливийской национальной армии разбомбила аэродром сил столичного правительства
Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла ерию ударов по позициям сил Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа к востоку от Триполи. Об этом сообщил ТАСС со ссыкой на телеканал Al Arabiya.
В частности, бомбардировке подверглось летное училище, расположенное в городе Мисурата в 200 км от столицы. Как утверждает командование ВС, именно с его территории был запущен турецкий беспилотный летальный аппарат Bayraktar TB2, который днем был сбит хафтаровцами в районе боевых действий в Триполи. Налетам подверглись и другие цели противника.
Беспилотник был уничтожен отрядами ЛНА в южном предместье столицы Айн-Заре, где армия продолжает наступление.