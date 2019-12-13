Замминистра иностранных дел РФ: "нормандская четверка" говорила на повышенных тонах

Беседа между участниками «нормандского саммита», который состоялся в Париже 9 декабря периодически велась на «повышенных тонах». Об сообщил замминистра иностранных дел России Андрея Руденко во время выступления на площадке клуба «Валдай», которое опубликовано на YouTube, пишет "Лента.ру".

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», — сказал Руденко. По его словам, во время встречи выдвигались предложения изменить проект итогового коммюнике, который был согласован в сентябре, однако российский президент Владимир Путин воспрепятствовал принятию этого решения.

Руденко добавил, что разговор был «откровенным» и «жестким», так как все участники переговоров имели «совершенно разные базовые подходы к проблеме». В частности, он упомянул о желании президента Украины Владимира Зеленского изменить минские соглашения, тогда как Россия призывала их оставить в прежнем виде.



