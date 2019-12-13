Премьер Британии: Второй референдум о независимости Шотландии невозможен

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил о том, позиция Лондона по повторному референдуму о независимости Шотландии не изменилась, в 2014 году жители региона ясно высказались за будущее в составе Соединенного Королевства.

Накануне лидер партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя успех на выборах, подтвердила, что ее партия поставит вопрос о повторном референдуме, и у правительства не будет возможности его проигнорировать. Вечером 13 декабря Джонсон и Стерджен провели телефонный разговор, сообщает РИА Новости.

"Премьер-министр ясно дал понять, что он по-прежнему выступает против проведения повторного референдума о независимости и поддерживает то большинство шотландцев, которое высказалось против неопределенности и разделения. Он добавил, что результаты референдума 2014 года были определяющими и их следует уважать", – сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера.

В октябре Стерджен заявляла, что правительство Шотландии запросит у Лондона разрешение на проведение второго референдума о независимости к концу 2019 года. Первый министр неоднократно говорила, что власти региона намерены провести его в 2020 году.



