Пожилую петербурженку спасают после встречи с грузовиком на Косыгина

Грузовик отправил в реанимацию пенсионерку в Красногвардейском районе Петербурга вечером 13 декабря. Женщину сбили на регулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшей 74 года. Она пересекала перекрёсток Косыгина и Индустриального проспектов, когда на неё наехал грузовик ISUZU под управлением 39-летнего мужчины. Жертву ДТП госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. На месте работали инспекторы ГИБДД и следователи.



