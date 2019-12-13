«У меня все есть». Загитова приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала заявление в эфире Первого канала в пятницу, 13 декабря. 17-летняя спортсменка объявила о приостановке карьеры.

«Я не ухожу. Но я не участвую в чемпионате России в Красноярске. Я сразу хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или мира без отбора. Я всегда отбиралась по спортивному принципу.Я остаюсь на льду, буду тренироваться, участвовать во многих шоу. Это даже хорошо. Я буду искать себя, учить новые элементы, заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли долгий путь. У меня сейчас всё есть в жизни. А должно чего-то не хватать. Мне нужно вернуть желание выходить на старт — спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут», — заявила Загитова.

Алина Загитова – чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при.



