Ангар на улице Салова больше не горит. Пожарные проливают завалы

Открытое горение на территории складов во Фрунзенском районе Петербурга ликвидировано. Об этом вечером 13 декабря сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Последнее пламя было сбито в 21.16. Теперь пожарные на месте происшествия проливают всё, что осталось от ангара. Материалы тлеют на 100 квадратных метрах. Но собственники рядом расположенных офисов могут не бояться.

Напомним, в пятницу пожарные тушили складское помещение на улице Салова. Огонь был настолько мощным, а содержимое помещений едким, что запах дыма почувствовали в центре Петербурга. https://www.fontanka.ru/2019/12/13/152/Ангар на улице Салова больше не горит. Пожарные проливают завалы.



