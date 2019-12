Трамп: США Китай договорились по первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласования первой фазы торговой сделки с КНР стороны немедленно приступят к обсуждению условий второго этапа соглашения.

"Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания [президентских] выборов в 2020 году", – написал в пятницу американский лидер на своей странице в Twitter.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....

