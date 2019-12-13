Трамп: космические силы США будут наступательными

Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

"Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны ", – сказал Трамп в преддверии встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом в Белом доме. его слова приводит РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин во время совещания по развитию вооруженных сил в Сочи 4 декабря посвятил свое выступление космосу. Путин заявил, что США уже активно проводят военные операции в космосе, Москва же выступает против милитаризации этого пространства.

«Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции. Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», – подчеркнул президент.



