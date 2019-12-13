В Торонто неизвестный из автомобиля расстрелял прохожих

Как минимум один подросток пострадал в стрельбе, которая произошла в канадском Торонто. Об этом вечером в пятницу 13-го декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Global News.



«Инцидент произошел в четверг около 22.30 (6.30 пятницы мск) в северной части Торонто. Сообщается, что неизвестный в автомобиле подъехал к четырем молодым людям, переходившим улицу, и открыл по ним стрельбу», – сообщает издание.







В результате 16-летний подросток получил ранения, он был доставлен в больницу.

В настоящее время на месте работает полиция.







