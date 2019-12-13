Последний Дон. В Америке скончался актер из «Крестного отца» и «Леона»

Актер Дэнни Айелло умер после болезни в возрасте 86 лет. Об этом со ссылкой на Hollywood reporter, которому информацию подтвердила представитель актера Трейси Миллер, сообщает RT.

Отмечается, что он умер после непродолжительной болезни.

Больше всего Айелло известен по своей роли Тони Розато в фильме «Крёстный отец — 2». Он также играл в таких кинокартинах, как «Однажды в Америке», «Счастливое число Слевина», «Леон» и «Последний Дон-2».







