Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества

Официальный аккаунт ведомства заблокирован из-за публикации о Дне Конституции РФ. Об этом сообщают 13 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.



«Администрацией Twitter заблокирован аккаунт Россотрудничества. Все публикации сохранены, но сейчас указано, что у аккаунта нет подписчиков и подписок. Также нельзя разместить новые публикации», – сказали в пресс-службе.









В Россотрудничестве заявили, что сделали запрос в Twitter, В полученном ответе говорилось, что блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции.

«Сейчас она также удалена администрацией», – отметили в агентстве.





В пресс-службе добавили, что ждут подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки.



