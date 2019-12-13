В центр Петербурга надуло с пожара на Салова

Жители центральных районов жалуются на запахи гари и жженой резины, который донимают их с 19 часов. В МЧС успокаивают — ветром принесло с пожара на юге города, но плохой запах, не значит плохой воздух.



«Вонь в центре, на «Владимирской». Как горелой резиной. Приходится закрывать окна», сообщает читатель Юлия около 19 часов.







Час спустя на похожие проблемы жаловали уже в районе Фонтанки:

«От Манежной до Моховой запах серы и гари. Невыносимо. И дальше до Пестеля».





В пресс-служба МЧС «Фонтанке» сообщили, что возгораний в центре Петербурга на данный момент не зафиксировано. Сильный ветер дует с юга, и принес неприятный запах с пожара в ангаре на Салова, который пожарные локализовали около 19 часов.

В ведомстве уточнили, что передвижная лаборатория проводит замеры в разных районах город: превышений предельно-допустимых параметров вредных веществ в воздухе нигде не выявлено.