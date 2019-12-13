Путин рассказал, что будет для него главным событием 2020 года

Президент России не смог определиться с главным событием уходящего года, но точно знает, что им будет в году грядущем. Об этом он рассказал рабочим завода «Камаз», визит на который глава государства нанес 13 декабря 2019 года.



«Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», – сказал он в ходе общения с сотрудниками завода, сообщают РИА Новости.









Он также отметил, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается.

«Очень много идет прямо с колес», – добавил президент.





При этом Путин заявил, что уверен, что в 2020-м таким событием для него будет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне:

