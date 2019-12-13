Вдоль Московского проспекта вырубят 1,5 тысячи кустов, в которых не нашли «декоративной ценности»

Садово-парковое предприятие «Южное» получило порубочный билет на корчевку 1576 кустов в скверах в окрестностях Московского проспекта. В качестве причины указывается «неудовлетворительное состояние, утрата декоративных ценностей».

Под спил пойдут венгерская сирень, жимолость, спирея, кизильник, смородина, чубушник, снежноягодник, боярышник и 25 кустов роз. Всего 1576 растений.

Производить рубку будут в прилегающем к Московскому проспекту сквере на улице Гастелло, на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, на Кузнецовской улице, в Южной роще, улице Решетникова, сквере между улицами Ленсовета и Орджоникидзе, на Новоизмайловском проспекте, бульваре на проспекте Космонавтов,в сквере Викентия Грязнова, на улице Пилотов, Московском проспекте и саду Дубовая роща.

Ранее читатели пожаловались на планы вырубить 48 деревьев на набережной Карповки в Петроградском районе — клены, тополя, ивы, рябина и вязы.





Горожане борются против спила 7 тополей напротив дома №119 на набережной канала Грибоедова. Чтобы доказать, что необходимости в спиле деревьев нет, активисты заказали независимую экспертизу. В переписке с жителями секретариат администрации губернатора Александра Беглова по «его личному поручению» ответил, что экспертиза была проведена сторонней организацией, и поэтому не имеет юридической силы. Сообщение заканчивается на обещании весной 2020 года высадить 20 деревьев в рамках компенсационного озеленения и словах «Уверены, вы заметите разницу».

Также массово поступают сообщения о других случаях рубки деревьев, около станции Удельная, в Румянцевском саду, на Шлиссельбургском шоссе. Там вырубку проводят ради берегоукрепления, однако работы были приостановлены, так как территория – зона охраняемого ландшафта, и вырубка без разрешения комитета по охране памятников запрещена.



