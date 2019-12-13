Долги с россиян будет выбивать робот-коллектор

Минюст России опубликовал проект закона об обязательном досудебном порядке возврата просроченной задолженности. В оборот вводятся такие понятия, как «робот-коллектор» и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.

Проект федерального закона «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут 13 декабря РИА Новости.



«По сравнению с действующим правовым регулированием законопроектом предлагается расширить и уточнить используемый понятийный аппарат, в частности вводятся такие понятия, как автоматизированный интеллектуальный агент («робот-коллектор») и профессиональная коллекторская организация», – сообщает пресс-служба Минюста.







Согласно проекту, взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не расплатится в течение 30 дней после получения предложения о возврате долга. Или после получения отказа на такое предложение.





Предлагается также включать в госреестр не только профессиональных коллекторов, но и организации, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, возникшей из денежных обязательств физических лиц по договорам кредита (займа). К ним относятся кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды.



