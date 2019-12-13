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Власть
13.12.2019 20:22
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Петербургу удалось согласовать с Ленобластью закрытие 11 смежных маршрутов. Ещё по 15 вопрос не решён

Смольный в рамках подготовки к реформе общественного транспорта направил коллегам в Ленобласти предложение об отмене 34 смежных межрегиональных автобусных маршрутов, среди который не оказалось социальных.

Управление Ленинградской области по транспорту 10 декабря направило ответ в комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Из него следует, что 47 регион готов согласовать ликвидацию одиннадцати межрегиональных маршрутов, еще восемь обновить, но выступил против сокращения пятнадцати маршрутов, считая что есть возможности их сохранить.

В частности мегаполис и Ленобласть не могут прийти к консенсусу по вопросу сохранения следующих коммерческих маршрутов: К-81 «станция метро «Проспект Ветеранов» – посёлок Новоселье»; К-83 «станция метро «Улица Дыбенко» – станция метро «Девяткино»; К-153 «торговый центр «МЕГА Дыбенко» – проспект Косыгина»; К-176 «торговый центр «МЕГА Парнас» – Кондратьевский проспект»; К-201 «улица Ленсовета, 88 — совхоз имени Тельмана»; К-305 «станция метро «Старая Деревня» – посёлок Песочное», К-366 «вокзал города Колпино — совхоз имени Тельмана»; К-436 «станция метро «Проспект Просвещения» – деревня Ненимяки»; К-449 «станция метро «Московская» – Красное Село (Геологическая улица)»; К-468 «станция метро «Улица Дыбенко» – садоводство «Восход-1»; К-469 «станция метро «Улица Дыбенко» – садоводство «Восход-1» (сезонный маршрут)»; К-476 «станция метро «Ломоносовская» – посёлок имени Свердлова»; К-485 «Улица Подвойского — садоводство «Чёрная речка» (через посёлок Разметелево)»; К-521 «станция метро «Купчино» – посёлок Форносово»; К-530 «Финляндский вокзал — Всеволожск, Котово Поле».

Список из 11 коммерческих маршрутов ликвидацию которых Санкт-Петербургу удалось согласовать с Ленобластью, а также список из 8 межрегиональных маршрутов, которые ждёт переформатирование публикует интернет издание 47news .


В частности на смену маршруту К-4 МЕГА, что вез покупателей в торговый комплекс «МЕГА Дыбенко» от метро «Ломоносовская», придёт маршрут №233, которые повезёт покупателей в ту же «МЕГУ» но уже от остановки «Река Оккервиль». Вместо маршрута К-1 МЕГА появится маршрут №248. Изменения подразумевают, что точку посадки в автобус до «МЕГА Парнас» теперь надо будет искать не у станции метро «Проспект Просвещения», а у жилого района «Северная долина» на Парнасе.

Транспортная реформа предполагает, что после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое: из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. В том числе должны исчезнуть несколько смежных с Ленобластью маршрутов.


 

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