Количество апартаментов в Петербурге выросло в три раза

«ArtLine в Приморском»/«Петербургская Недвижимость»

Сейчас на рынке представлено более 10 тысяч апартаментов в 34 отелях: это в три раза больше, чем в конце 2016 года.

Об этом рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева на XII Ежегодной конференции профессионалов рынка.

Девять из десяти апартаментов приходятся на сервисные апарт-отели, которые предполагают гостиничные услуги для постояльцев и программы доходности для собственников. Объем предложения этого типа недвижимости вырос в 9 раз за три года.

В 2019 году инвесторы приобрели 4,9 тысяч апартаментов в Петербурге. Более 80% из них — варианты с управлением и сервисным обслуживанием. Наибольшей популярностью пользуются апартаменты в Выборгском, Приморском и Московском районах: в 2019 году на них пришлось 56% проса.

Средняя стоимость апартаментов составляет 2,69 млн рублей в спальных районах, 4,4 млн рублей в престижных локациях (таких как исторические части Московского и Выборгского районов) и 6,08 млн рублей в центре Петербурга.

В 2019 году на рынок было выведено рекордное количество апартаментов — 11,4 тысячи. В декабре в продажу вышел первый сервисный апарт-отель от Setl Group — «ArtLine в Приморском», расположенный у метро «Старая Деревня». Эксклюзивным продавцом проекта выступает Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

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