«Суицидальные группы, педофилия, экстремизм, колумбайн». Петербургские власти профинансируют «кибердружину»для защиты молодежи в соцсетях

Комитет по молодежной политике Петербурга выделил субсидию на работу «Кибердружины Санкт-Петербурга». Как говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации, эта «кибердружина» обеспечивает «безопасность несовершеннолетних и молодежи в социальных сетях» и противостоит преступлениям против них.

Субсидия на реализацию этого проекта в размере 134 тыс. рублей досталась «Содружеству по противодействию детско-подростковой дезадаптации «Геро». Учредитель этого содружества — частное охранное предприятие «Патриот». Де-факто «Кибердружиной» руководит Леонид Армер — руководитель некоммерческой организации «Молодежная служба безопасности». Он сообщил «Фонтанке», что в этом году получил государственное финансирование впервые.

«Все, что связано с суицидальными группами, предотвращением педофилии, экстремизмом, колумбайном», – описал Леонид Армер сферу приложения своих усилий. Он объяснил, что люди часто обращаются в его организацию и рассказывают о противозаконных действиях в Интернете. «Собираем информацию, понимаем, с кем имеем дело, предположительно устанавливаем личность, ищем дополнительных пострадавших. И вызревает мощный материал для правоохранительных органов», – рассказал он о своих методах. «Существуют и другие способы: оперативного внедрения, получения IP-адресов, телефонов. Часто волонтер внедряется в тот или иной чат или проект и общается там от нескольких дней до нескольких месяцев. Обычно это сопровождается выявлением суицидально настроенных подростков и организацией экстренного реагирования через структуры МВД, если там совсем все становится горячо и понятно, что с часа на час может что-то нехорошее произойти», – сообщил Армер.

Всего комитет по молодежной политике распределил субсидиями и грантами около 47 млн рублей. Часть из них пойдут на предстоящие проекты и мероприятия, часть — на возмещение затрат некоммерческих организаций.



