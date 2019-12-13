Санкции иногда снимают. Минфин США исключил из санкционного списка три компании, включенные туда по делу хакеров из Evil Corp

Минфин США исключил из санкционного списка российские компании – ООО «ЦАО», ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Об этом 13 декабря сообщается на сайте ведомства.

Компании были внесены в черный список 5 декабря. Власти США посчитали, что фирмы связаны с Денисом Гусевым, членом хакерской группировки Evil Corp, которую обвиняют в краже из банков по всему миру 100 млн долларов. Минфин не пояснил, почему компании теперь исключены из списка. По данным «Интерфакса», компании попали под санкции «по ошибке».

Напомним, всего в санкционный список были включены шесть компаний, которые, как считал минфин США, связаны с Evil Corp. Теперь их осталось всего три: ООО «Бизнес-Столица», ООО «Оптима» и ООО «Трейд-Инвест». Их также связывали с Гусевым.



