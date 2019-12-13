Санкции иногда снимают. Минфин США исключил из санкционного списка три компании, включенные туда по делу хакеров из Evil Corp
Минфин США исключил из санкционного списка российские компании – ООО «ЦАО», ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Об этом 13 декабря сообщается на сайте ведомства.
Компании были внесены в черный список 5 декабря. Власти США посчитали, что фирмы связаны с Денисом Гусевым, членом хакерской группировки Evil Corp, которую обвиняют в краже из банков по всему миру 100 млн долларов. Минфин не пояснил, почему компании теперь исключены из списка. По данным «Интерфакса», компании попали под санкции «по ошибке».
Напомним, всего в санкционный список были включены шесть компаний, которые, как считал минфин США, связаны с Evil Corp. Теперь их осталось всего три: ООО «Бизнес-Столица», ООО «Оптима» и ООО «Трейд-Инвест». Их также связывали с Гусевым.
Справка:
5 декабря в санкционный список США внесли 12 россиян. Все фамилии американские власти связывают с хакерской группировкой Evil Corp. Причина санкций – распространение вредоносного ПО Dridex, с помощью которого хакерам удалось украсть более $ 100 млн, а также собирать данные клиентов сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах.