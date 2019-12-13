Как комитет по молодежной политике Смольного раздал 47 млн рублей некоммерческим организациям

Комитет по молодежной политике Петербурга распределил между некоммерческими организациями 47 млн рублей грантов и субсидий. Последнее заседание конкурсной комиссии, которая определяет, кому достанутся средства, состоялось 13 декабря.

Среди самых крупных получателей – Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров», пост исполнительного директора в которой занимает настоятель Смольного собора Петр Мухин (она получит 3,6 млн рублей). Эта организация занимается духовно-нравственным воспитанием студентов. Последняя запись на ее странице во «Вконтакте» – анонс молебна об успешной сдаче сессии.

5,6 млн рублей сразу на несколько проектов достанется молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная звезда» – Смольный и муниципалитеты постоянно подряжают ее для организации мероприятий, связанных с нравственным воспитанием. За два последних года «Красная звезда» получила заказов в общей сложности на 68 млн рублей.

Благотворительный фонд культуры, семьи и детства – организация, которой руководит Елена Никитина, работавшая во время избирательной кампании в штабе Александра Беглова, а затем получившая должность советника губернатора – получит 1,3 млн рублей субсидий.





На проведение молодежной конференции силами общественной организации «Военмех» комитет выделит 1 млн рублей. Среди ее соучредителей – бывший активист «Молодой гвардии «Единой России»», а теперь муниципальный депутат «Академического» Марат Гогуадзе.

Благотворительному фонду «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого» отдадут 3,4 млн рублей: они пойдут на работу пространства для молодежи под названием «Просто». Под этим брендом фонд развивает кофейню, где подростков учат работе бариста. Около 2 млн рублей получит организация «Добростар», которая проводит в Пушкине праздник «Добрая вечерина» с «панславянскими плясами».

Также среди получателей бюджетного финансирования – студенческие организации (которые проводят КВН, «Что? Где? Когда?» и «Студвесну»), спортивные объединения и организации, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья.



