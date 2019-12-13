Пожар на Салова локализован, от ангара остался каркас. Пожарные показали, как тушат возгорание на тысячи квадратных метров

Пожар на улице Салова, 53/1 / скриншот видео

Крупный пожар во Фрунзенском районе локализован в 18.45 13 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

На данный момент площадь возгорания зафиксирована на 2200 квадратных метрах. На кадрах с места происшествия видно, что от ангара на улице Салова почти ничего не осталось.





«Фонтанка» узнала, что одним из арендаторов склада может быть типография AlixPrint. Корреспондент издания дозвонилась по номеру мобильного, указанного на сайте. Ответил задыхающийся, кашляющий человек, сказал, что сейчас не самое подходящее время для звонка, и бросил трубку. На фоне была слышна работа техники и треск огня.

Напомним, по данным городского управления МЧС, в здании есть куда более опасный для спасателей арендатор, торгующий запчастями и легковоспламеняющимися жидкостями.