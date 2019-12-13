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Строительство
Публикуется на правах рекламы
13.12.2019 18:50
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Апарт-комплекс START: всё выше и выше

Апарт-комплекс START: всё выше и выше

Апарт-комплекс Start/"ПСК"

За два месяца с начала монолитных работ апарт-комплекс START возведён до уровня третьего этажа. Во всех секциях здания ведётся утепление наружных стен уже готовых этажей и обратная засыпка пазух котлована. Работы выполняются точно по графику и до конца года здание будет поднято до 4 этажа. 

Вместе с работами на строительной площадке отдел дизайна ГК «ПСК» отбирает материалы в утверждённых палитрах входных групп. Ведущая дизайн-концепция — яркость и свежесть. Предложение апартаментов в START делает ярким не только оформление. Начальная цена на апартаменты с отделкой рядом с метро «Парнас» — от 1,6 млн руб. Это бескомпромиссный вариант для старта новой жизни — покупки недвижимости для проживания или инвестиций. 

Собственная инфраструктура START —это комфорт, также без компромиссов. Собственный детский сад, фитнес клуб с бассейном, SPA, ресторан и кафе, коворкинг, аптеки, отделения банков, магазины. И многочисленные дополнительные сервисы: уборка в номерах, услуги прачечной и химчистка. 

В свою очередь, перспективы развития Парнаса делают жизнь в START ещё более привлекательной. В ближайшие годы здесь откроется станция скорой помощи, поликлиника, отделения почты и многое другое, что формирует комфортную городскую среду. 

Окончание строительства апарт-комплекса запланировано на IV квартал 2021 года, но увидеть здание можно уже сейчас. Макет и рендеры холлов представлены в отделе продаж напротив метро «Парнас». Запись на персональную консультацию по телефону 640 38 38.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

 

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      13.12.2019 18:50

      Апарт-комплекс START: всё выше и выше

      За два месяца с начала монолитных работ апарт-комплекс START возведён до уровня третьего этажа. Во всех секциях здания ведётся утепление наружных стен уже готовых этажей и обратная засыпка пазух котлована. Работы выполняются точно по графику и до конца года здание будет поднято до 4 этажа.
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